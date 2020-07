Entra nel vivo il percorso del Comune di Pescara per l'acquisizione della bandiera blu

Due appuntamenti nel fine settimana riguardanti le iniziative organizzate nell'ambito del programma per l'acquisizione della bandiera blu, l'importante riconoscimento su cui il Comune di Pescara punta per il 2021. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Petrelli annunciando la partnership con l'associazione Ambiente e/è vita, che terrà due incontri informativi rispettivamente nella riserva naturale dannunziana con laboratori per bambini ed allo stabilimento Coralba sulla tematica del mare e del riciclo.

Petrelli ha evidenziato come l'amministrazione Masci punta alla bandiera blu in un percorso per rendere la città accogliente, smart e sostenibile e per questo sta seguendo tutto il protocollo richiesto dalla commissione Fee che assegna il riconoscimento. Con l'associazione Ambente tee/è vita saranno diversi gli appuntamenti organizzati come dichiara il presidente Schiazza:

Il percorso si snoderà attraverso una serie di appuntamenti-tappe informative rivolte alla popolazione, toccando ogni settore e tema inerente l’ambiente. Sicuramente grande attenzione è rivolta al settore dei contratti di fiume, che vedono Pescara protagonista, ma coinvolge inevitabilmente tutti i comuni che si affacciano sulla nostra asta fluviale, che, insieme al capoluogo adriatico, dovranno programmare il progetto di rinaturalizzazione del nostro fiume che è forse l’evento più rilevante

perché strettamente connesso al tema della balneabilità.

Previsti anche eventi su una piazza virtuale, in piazza Salotto, con attività d'educazione e sensibilizzazione ambientale, mentre a settembre riprenderà il dialogo con le scuole per organizzare nuovi appuntamenti fra ottobre, novembre ed entro il 10 dicembre:

