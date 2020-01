Comune di Pescara al lavoro per ottenere la bandiera blu nel 2021

Massimo impegno e lavoro da parte del Comune di Pescara per ottenere la bandiera blu nel 2021. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Petrelli al termine della seduta odierna per pianificare il lavoro per portare a Pescara il riconoscimento.

Saranno coinvolte le associazioni di categoria, la scuola, gli imprenditori e tutta la città per un obiettivo ambizioso ed importante per Pescara, per togliersi di dosso l'immagine di città con mare ed aria inquinati. Petrelli ha illustrato anche i prossimi passi da eseguire:

Il prossimo step, il più immediato, da realizzare entro gli inizi di febbraio come annunciato dalla dirigente Fino, sarà la convocazione di un Tavolo allargato che veda la presenza del sindaco Masci, delle associazioni di categoria, del mondo della scuola e delle Istituzioni, Aca, Arta, Asl, per fissare le azioni fondamentali che dovranno essere concretizzate da tutti entro un anno. Il secondo step sarà l’individuazione di un’Associazione che dovrà accompagnare tale cammino e affiancare il Comune nell’organizzazione di eventi e attività eco-sostenibili, almeno 5 da svolgere entro dicembre 2020, che ci permettano di acquisire punteggi in quel cammino che è un vero concorso e che ci vedrà sostenere la competizione con altre città.

Inizialmente si punterà ad ottenere la bandiera blu per il lungomare nord, anche se la commissione spingerà per riuscire ad averlo contemporaneamente anche per la riviera sud dove storicamente ci sono sempre stati meno problemi di balneazione negli anni: