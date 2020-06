Il Comune non si costituirà parte civile contro gli aggressori omofobi, Acerbo: "Vergognoso"

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, interviene duramente dopo che questa mattina il consiglio comunale ha bocciato la mozione per far costituire il Comune parte civile contro gli autori dell'aggressione ai danni di un giovane gay.

"Il sindaco - precisa Acerbo - era intervenuto in aula dichiarandosi favorevole alla proposta e pronto a costituirsi. Ma la sua maggioranza ha bocciato la mozione. Dopo aver contrastato l'Abruzzo Pride a cui non è stato dato il patrocinio, di fronte a un atto di violenza così grave ci si sarebbe aspettati una presa di posizione unanime dell'assise civica. Evidentemente la destra non rinuncia a cavalcare l'omofobia come ogni altro genere di razzismo".