Ampliati dal Comune gli orari degli uffici per le carte d'identità: tutti gli aggiornamenti

L'assessore comunale Martelli ha annunciato l'ampliamento dei turni ed orari di servizio degli sportelli comunali per il rilascio delle carte d'identità. L'obiettivo è evitare un allungamento eccessivo delle liste d'attesa considerando che la richiesta sta tornando ad essere alta dopo il lockdown e la fase 2 del Coronavirus.

Da giovedì 18 giugno ci sarà infatti:

apertura di un terzo sportello aggiuntivo in via Calabria 4 - palazzo comunale ex Inps - con estensione dei turni di attività:

apertura aggiuntiva al pubblico in Via Calabria anche nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e il sabato mattina (dalle ore 8:30 alle 12:30); restano fissi i giorni e gli orari preesistenti, ossia dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30/ martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00)

riapertura dello sportello dell’ex circoscrizione Pescara Colli – Via di Sotto: qui vi sarà un’apertura aggiuntiva il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00; restano fissi i giorni e gli orari preesistenti all’emergenza Covid dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30/ martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00)

L'assessore specifica che il servizio per ora continuerà su appuntamento e per prenotare è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune seguendo il percorso “Servizio on line – prenotazioni”. Per chi non dispone di connessione interne, è possibile chiamare il numero 0854283700 (tasto 4). Per chi ha già un appuntamento può ricontattare il servizio per anticipare la data.

Inoltre, specifica la Martelli, era necessario un cambio di marcia del servizio pur rispettando tempi e protocolli imposti dall'emergenza sanitaria.