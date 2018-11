Il Comune di Montesilvano cerca sponsor, Orsini: "Un Robin Hood al contrario"

Torna a parlare Mauro Orsini, presidente della commissione Lavori Pubblici. Lo fa in maniera plateale, come nelle sue abitudini, in riferimento alla scelta dell'amministrazione comunale di reperire risorse economiche dai privati per le spese a carico degli eventi natalizi.

Questo "chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini dopo aver speso i soldi pubblici per i murales e incassato migliaia di euro dalle fotocellule dei semafori e dallo speed scout" è, a suo modo di vedere, un sistema che non regge e che potrebbe essere sostituito con la tassa di soggiorno a 1 euro per i turisti, come lo stesso Orsini ha proposto in varie sedute consigliari. Per semplificare il suo concetto, il presidente prende spunto da un esempio calzante, ma rovesciato: