Comune, Marcello Antonelli eletto presidente del consiglio comunale

Marcello Antonelli è il nuovo presidente del consiglio comunale. Il consigliere della Lega è stato eletto alla seconda votazione in quanto alla prima votazione aveva ottenuto 21 voti, non sufficienti per il quorum fissato a 2/3 dei voti. Alla seconda votazione era invece sufficiente la maggioranza. Non hanno partecipato al voto in quanto non hanno ritirato la scheda i consiglieri del Pd, oltre a Marinella Sclocco, Mirko Frattarelli e Giovanni Di Iacovo.

Eletti vicepresidenti del consiglio Berardino Fiorilli e Stefania Catalano. Il sindaco Masci precedentemente aveva ottenuto l'approvazione delle linee guida programmatiche con 21 favorevoli e 11 contrari.