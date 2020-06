Il Comune assegnerà un locale al comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" [FOTO]

Una buona notizia per il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" che avrà a disposizione un locale di 60 metri quadrati per le proprie attività. Lo ha annunciato l'assessore Del Trecco che oggi 16 giugno si è recata assieme alla presidente dell'associazione Di Credico ed all'ufficio tecnico Ater sul posto, in via lago di Capestrano 82/84 dove si trova il locale attualmente inutilizzato ed adatto alle attività dell'associazione.

Qui, si potranno svolgere infatti attività ludiche e formative per i bambini, ma anche incontri ed eventi destinati agli iscritti del comitato che sono impegnati nel recupero e riqualificazione del quartiere Rancitelli. L'assessore ha sottolineato come con la nuova amministrazione di centrodestra si stia instaurando un nuovo clima di dialogo e collaborazione con le realtà territoriale cittadine, comprese le periferie. A Rancitelli ha ricordato la Del Trecco, già sono pronti importanti progetti come l'abbattimento del ferro di cavallo, dei tre stabili pericolanti in via lago di Borgiano, ed una serie di lavori per riqualificare l'intera zona dotandola di nuovi parchi e campi sportivi.

L'Associazione 'Per una Nuova Rancitelli' ha già nei mesi scorsi sollecitato la messa a disposizione di uno spazio al chiuso da poter utilizzare in maniera costante per l'organizzazione di attività che sappiano coinvolgere soprattutto i bambini, i più piccoli, le cui energie vanno tolte dalla strada e convogliate verso attività conoscitive e di formazione allo studio, all'apprendimento, al gioco. Abbiamo cercato nel quartiere per capire cosa ci fosse di utilizzabile e con l'Ater abbiamo individuato la presenza di un locale di circa 60 metri quadrati, oggi inutilizzato, in via Lago di Capestrano, che ben si presta per una realtà associativa.

Ora, fa sapere l'assessore, sarà firmata una convenzione fra Ater e Comune per la concessione in uso dello spazio all'associazione, con il Comune che si accollerà le spese di ripristino.