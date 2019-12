Il Comune raddoppia i contributi per le colonie feline e cerca un'area per realizzare un gattile

Aumenta il contributo di rimborso per le spese di cibo secco per i gatti. La giunta Masci ha infatti approvato la delibera che porta la spesa massima rimborsabile fino a 2 kg di cibo secco per ogni gatto includendo in alternativa anche il cibo “umido” o il rimborso di spese veterinarie per incidenti accorsi a gatti non “di colonia”, né di proprietà nel 35% del totale.

La spesa dovrà essere riferita al periodo che va dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, richiesto dai referenti delle colonie feline autorizzate o dai cittadini ed associazioni che hanno chiesto il riconoscimento entro il 15 dicembre 2019. Le domande potranno essere presentate entro l'8 gennaio 2020, inviando una raccomandata A/R o consegna a mano al Comune di Pescara – Servizio Tutela Mondo Animale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17,00 oppure un'email.

Per informazioni si può contattare lo stesso ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17,00) al numero 085 4283026 escluso i giorni festivi. Inoltre, l'amministrazione comunale ha dato mandato di individuare un'area a Pescara i nei dintorni della città dove realizzare un'oasi feline (gattile) oltre all'istituzione di una giornata, nel primo trimestre 2020, per sensibilizzare cittadini e studenti delle scuole sul tema del rapporto fra gatti e uomo in

collaborazione con le associazioni animaliste di Pescara e microchippatura gratuita degli animali.