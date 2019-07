Comune, i consiglieri di centrosinistra: "40 giorni per una giunta debole"

La città è rimasta senza governo per 40 giorni, per poi varare una giunta debole e frammentata. Così i consiglieri comunali d'opposizione di centrosinistra hanno commentato il completamento dei nomi degli assessori della giunta Masci, che oggi ha completato il quadro dopo aver raggiunto l'accordo con la Lega e l'Udc.

Secondo i consiglieri Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Mirko Frattarelli e Giovanni Di Iacovo si tratta di una giunta di "ripiego", con un programma fermi ad oltre 20 anni fa:

Aspettiamo ora la nuova guerra sulle deleghe e poi quella sulle commissioni, in un susseguirsi di veti incrociati e sgambetti che ingesserà Pescara fino al ridicolo, come purtroppo sta già avvenendo nelle prime azioni amministrative. La prova è la vicenda di piazza Santa Caterina: dopo 5 anni di propaganda sulla sicurezza, arrivati al governo propongono come soluzione antidegrado la chiusura del parco con due ore di anticipo, senza altre misure. Ecco a cosa i pescaresi dovranno iniziare ad abituarsi