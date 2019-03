Comune, anche il consigliere Bruno passa all'Udc

Sale a tre il numero di consiglieri comunali dell'Udc. Dopo gli ingressi di Pignoli e Padovano attraverso la sua lista civica, oggi è stato presentato ufficialmente Giuseppe Bruno. Presenti oltre ai tre consiglieri il segretario regionale dell'Udc Enrico Di Giuseppantonio la consigliera regionale Marianna Scoccia, il segretario della Democrazia Cristiana Angelica Bianco e il segretario provinciale dell'Udc di Chieti Andrea Buracchio.

L'Udc, lo ricordiamo, ha già fatto sapere che alle prossime elezioni comunali in programma il 26 maggio a Pescara sosterrà il centrodestra. Bruno ha ricordato come nel 2003 fu eletto proprio fra le fila dll'Udc:

Questa è una scelta naturale per chi è cattolico, democratico e liberale. Noi ci impegniamo cercando di ascoltare la gente, per trovare quelle che possono essere le soluzioni da proporre. Il Comune è il luogo deputato a dare risposte ai cittadini. Risposte ai cittadini che il centrosinistra negli ultimi tempi non è più riuscito a dare. Mi riferisco per esempio alla questione delle aree di risulta con un progetto che non piace alla maggioranza dei cittadini pescaresi. Anche sulla questione di Piazza Muzii e della movida. Deludente anche la delibera sui dehors che poi la maggioranza ha deciso di ritirare