Comune, l'assessore Del Trecco annuncia: "Al via un maxi piano di bonifica della città" - FOTO

Una vera e propria task force straordinaria per la pulizia completa delle strade della città, con una bonifica profonda che prevede la pulizia di tutti i tombini, lo sfalcio dell'erba e la rimozione di ogni genere di rifiuti. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco illustrando i dettagli del piano che inizierà dalla zona sud ovest della città, anche se in tutti i quartieri sono state riscontrate situazioni di degrado estremo e scarsa igiene che con l'estate e le temperature elevate ovviamente si amplificano.

Gli interventi prevedono 10 operai che si concentreranno per un giorno intero su una o due strade. Ecco il calendario:

Mercoledì 31 luglio, le squadre lavoreranno in via Vittoria Colonna, nel tratto compreso tra via Orazio e via dei Marsi; giovedì primo agosto ancora via Vittoria Colonna, da via dei Marsi sino a via Marconi; venerdì 2 agosto squadre in azione in via Aterno, dall’inizio della strada sino a via Luigi Orione, lato nord; sabato 3 agosto ancora via Aterno, da via Orione fino a via Raiale, lato sud; martedì 6 agosto via Tavo, nel tratto che da via Stradonetto arriva a via Lago di Capestrano, lato nord e sud; mercoledì 7 agosto ancora via Tavo, nel tratto compreso tra via Lago di Capestrano e via Saline, lato nord e sud; giovedì 8 agosto mezzi in azione in via Lago di Capestrano, da via Tiburtina a via Orione, lato est; venerdì 9 agosto via Sacco, lato nord; l’elenco chiude per ora sabato 10 agosto, con la bonifica straordinaria di via Lago di Borgiano, “e per l’occasione dovremo mettere i divieti di sosta dal numero civico 19 al 25, ma senza la rimozione dei veicoli