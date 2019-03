Comune di Pescara: Antonelli passa da Forza Italia alla Lega

Marcello Antonelli passa ufficialmente alla Lega. Il consigliere comunale, che nei giorni scorsi aveva annunciato le dimissioni da capogruppo comunale di Forza Italia a causa delle scelte fatte dal partito in merito ai candidati per le prossime elezioni del 26 maggio, ora si unisce ufficialmente a Vincenzo D'Incecco già capogruppo leghista a palazzo di città.

A dare la notizia il commissario provinciale Gianfranco Giulante:

Antonelli porterà con sé un importante bagaglio di esperienza, determinazione, know how e rigore, una presenza dunque fondamentale nel momento cruciale che ci prepariamo a vivere con le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, quando bisognerà mettere in campo tutte le nostre forze migliori per restituire a Pescara un’Amministrazione capace, efficace ed efficiente dopo cinque anni vissuti dalla città in caduta libera. Al consigliere Antonelli va il benvenuto del Partito e di tutte le sue articolazioni sul territorio