Comune, 20 mila euro di fondi per l'assessorato alle politiche sociali

Uno stanziamento di 10 mila euro di fondi, per l'assessorato alle politiche sociali del Comune, destinato a favorire l'associazionismo cittadino per attività di istruzione, politiche sociali e tempo libero. L'annuncio arriva dall'assessore Di Nisio che ha ringraziato il capogruppo Udc Pignoli per l'impegno profuso per raggiungere questo obettivo.

Si tratta di un contributo importante per le tante associazioni che operano in città, come spiega l'assessore aggiungendo che si potranno anche dare risposte ai cittadini in difficoltà che chiedono aiuto all'ente: