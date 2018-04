Comune: doppio incarico e doppia spesa per lo stesso progetto?

Un doppio incarico per lo stesso progetto, con due bandi pubblicati dalla giunta Alessandrini a distanza di due anni. Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia al Comune, attacca l'amministrazione comunale in merito al nuovo bando pubblicato per la valorizzazione del Museo Vittoria Colonna e del "Distretto museale e dello spettacolo di Pescara".

Secondo Forza Italia, infatti, si tratterebbe dello stesso identico incarico, fatta eccezione per qualche insignificante modifica, affidato all'Università D'Annunzio nel 2016 con un altro bando, che allora era costato appena 6 mila euro mentre quello nuovo prevede una spesa di 20 mila euro.

Cambiano i costi, perchè mentre all’ateneo il Comune ha erogato solo 6mila euro più Iva, chi si aggiudicherà dopo due anni lo stesso incarico incasserà ben 20mila euro. Ovviamente qualcosa non funziona: non è possibile affidare per ben due volte la stessa funzione, ovvero la redazione di uno studio, con due delibere-fotocopia l’una dell’altra, salvo piccoli dettagli, creando un doppione che pagano i pescaresi. Chiediamo dunque alla giunta di revocare subito l’avviso pubblico per stralciare il Museo‘Colonna’ dal nuovo studio, eventualmente, ma soprattutto chiediamo di vedere le carte dello studio prodotto dalla convenzione con l’Università”.

Antonelli sottoliunea come i due bandi siano praticamente dei doppioni, firmati dallo stesso dirigente, e per questo chiede di visionare il progetto redatto dall'Università D'Annunzio qualora sia stato consegnato al sindaco Alessandrini.