Cerolini contro Di Pietrantonio: “Parla di opere mai realizzate dalla giunta Alessandrini”

“L’esercizio dell’arroganza messo in piedi dal Segretario cittadino del Pd Moreno Di Pietrantonio non salverà il Pd e tutto il centrosinistra dalla clamorosa débacle politica alle prossime amministrative del 2019. Un segretario sceso appena ieri dalla luna, evidentemente, Di Pietrantonio che enuncia opere mai realizzate dalla giunta Alessandrini: dalla bonifica del fiume, una cloaca dopo 4 anni e mezzo di governo Pd, alla presunta battaglia-fantasma contro gli scarichi abusivi, dai lavori per il nuovo depuratore, inesistenti, alla ‘politica sul turismo’ in una città che, grazie all’amministrazione Alessandrini, ha perso pure l’unico collegamento estivo marittimo esistente con la Croazia. La triste realtà è che la giunta Alessandrini sarà ricordata a Pescara come la peggiore amministrazione che la nostra città abbia avuto negli ultimi venti o trent’anni, tanto che, com’è facilmente ravvisabile dalle parole del Segretario cittadino Pd, Alessandrini non sarà il candidato sindaco riconfermato della coalizione di sinistra”.