Elezioni Pianella 2018: i candidati della lista "Progetto Futuro"

Un secondo mandato per continuare sulla strada intrapresa. Il sindaco di Pianella Sandro Marinelli si candida nuovamente alle elezioni amministrative, in programma il 10 giugno prossimo. Presentata ufficialmente la lista che lo appoggerà nella prossima sfida elettorale, "Progetto Futuro".

Il primo cittadino di Pianella:

L’approccio estremamente pratico e programmatico, impresso sin dall’inizio, ha condotto ad operare scelte radicali (società partecipate, personale, organismi consortili) che hanno consentito di generare sin dal primo anno economie, pari a circa il 20% del bilancio dell’ente, in grado di garantire i necessari equilibri finanziari ed iniziare l’opera di riorganizzazione generale.

Riduzione degli sprechi ed efficientamento in tutti i settori della spesa pubblica; digitalizzazione ed informatizzazione; trasparenza e programmazione, hanno generato una capacità attrattiva di capitali pubblici e privati, concretizzatisi in una mole di investimenti pari a 12 mln di euro in 5 anni, oltre il 350% in più della precedente consiliatura, oltre al miglioramento dei servizi, alla riduzione dei costi

ed al calo generale della pressione tributaria locale.