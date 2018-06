Elezioni Amministrative: seggi aperti nel pescarese, si vota in 9 comuni

Seggi aperti in nove comuni della provincia di Pescara, dove si vota per il rinnovo dei consigli comunali e per eleggere i nuovi sindaci.

Si tratta di Cepagatti, Pianella, Loreto Aprutino, Bussi, San Valentino in A.C., Turrivalignani, Pietranico, Roccamorice e Nocciano. Si vota dalle 9 alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Nessuno dei comuni pescaresi interessati al voto avrà un eventuale turno di ballottaggio il 24 giugno, in quanto non superano i 15 mila abitanti.