Convocata la commissione Vigilanza per la mostra flop "Disobbedisco" su d'Annunzio

È stata convocata una commissione Vigilanza sulla mostra "Disobbedisco" su d'Annunzio che si sta rivelando un flop.

A fronte di una spesa di 115mila euro l'incasso attuale sarebbe di soli 336 euro con la vendita dei biglietti.

«Non si mette in discussione la natura e il valore della mostra, ma per un investimento di tale portata i risultati sono imbarazzanti», dice Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale di Pescara Città Aperta.

In commissione sono stati convocati gli assessori alla Cultura, Maria Rita Paoni Sacconi, e ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese. Questo quanto evidenzia Di Iacovo nello spiegare la richiesta della riunione:

«Confermando questo trend, a fine mostra si arriverà a un incasso di meno di 3mila euro, decisamente un disastro e un immeritato trattamento per il nostro Vate. Condivido le analisi che ha fatto il consigliere regionale Blasioli e ritengo che la sciatteria e l’improvvisazione portano inevitabilmente a questi flop. Il guaio é che se si trattasse di un privato gallerista sprovveduto sarebbe perdonabile, trattandosi invece di soldi pubblici, peraltro spesi a palate, la questione è molto meno perdonabile. Per questo motivo ho immediatamente convocato la commissione perché si possano correttamente verificare cifre, dati e responsabilità. Sarebbe molto più dignitoso a questo punto rendere gratuito l’ingresso della mostra per valorizzarne il suo contenuto e migliorarne la fruizione, specie per le scuole. Inoltre, accanto a questo carissimo flop la maggioranza in Regione ha bocciato due emendamenti in fase di bilancio che avrebbero implementato fondi per molte manifestazioni di Pescara tra cui il Fla e il Premio Flaiano, manifestazioni amate e partecipate da decine di migliaia di persone ad ogni edizione».