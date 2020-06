La commissione cultura è la prima a riunirsi in Comune con la nuova modalità mista

La commissione cultura è stata la prima a riunirsi in Comune con la nuova modalità mista. Ieri, 22 giugno, una parte dei consiglieri si è ritrovata nella sala comunale, mentre un'altra parte era in collegamento smart da studi e uffici. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Manuela Peschi e dal consigliere Alessio Di Pasquale:

"Le possibilità offerte dalle tecnologie potranno essere sfruttate intanto fino a quando non terminerà lo stato di emergenza. Naturalmente il confronto in presenza resta sempre più concreto e più proficuo, ma andrà verificata la possibilità, ad esempio, di utilizzare i collegamenti da remoto in caso di audizioni, quando magari qualche ospite avrà difficoltà, per impegni pregressi o per altre ragioni, nel partecipare di persona". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prossima seduta del consiglio comunale si svolgerà totalmente in presenza, anche se non verrà consentito l'accesso al pubblico. È prevista la trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Pescara.