Commercianti di viale Pepe e via Elettra infuriati: "Chiusura totale per una partita senza pubblico, inaccettabile"

Strade chiuse e tutta la zona attorno allo stadio completamente chiusa al transito per la partita Pescara - Juve Stabia, anche se lo stadio era vuoto ed il pubblico assente per l'emergenza Coronavirus. Per questo, i commercianti di viale Pepe e di via Elettra protestano per essere stati penalizzati senza motivo.

A raccogliere la loro disapprovazione ed esprimere solidarietà il consigliere comunale Pd Pagnanelli, che sottolinea come i commercianti, già messi a dura prova dopo mesi di chiusura, stiano tentando di riprendersi ma si trovano poi a dover subire decisione assurde considerando che oggi era sabato ma era impedito l'accesso a tutta la zona nonostante la partita fosse senza pubblico.

