Secondo incontro del comitato tecnico scientifico abruzzese: si lavora per la legge "Cura Abruzzo 3"

Secondo incontro del comitato tecnico scientifico abruzzese nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, al quale ha partecipato il presidente del consiglio regionale Sospiri. Presenti tutti i componenti ovvero Giuseppe Mauro, Christian Corsi,

Daniele Giangiulli, Vincenzo Di Baldassarre, Donatella D'Amico, Pasquale Marchese, Rocco Micucci, Sandro Sala, Benigno D'Orazio e Marco Fracassi.

L'obiettivo è quello di scrivere assieme al mondo politico la legge "Cura Abruzzo 3" e che sarà indirizzata soprattutto a riprogrammare i fondi europei, concentrandosi su partite iva, micro e piccole imprese che producono e danno occupazione nel nostro territorio.

Il platfond a disposizione, spiega Sospiri, è quello di circa 40 50 milioni che dovranno essere distribuiti in base a criteri come sostenibilità, micro credito, scuola, formazione ed efficientamento energetico. Benigno D'Orazio è stato nominato presidente, vicepresidente la dirigente scolastica Donatella D’Amico, Segretario Daniele Giangiulli.

Sulle linee previste nella riprogrammazione dei fondi Fesr c’è l’efficientamento energetico perché riteniamo centrale il tema della sostenibilità, con una ipotesi di disponibilità di 10 milioni di euro per far scorrere tutta la graduatoria dei progetti finanziabili; interventi per la mobilità sostenibile nei comuni capoluogo per 6 milioni di euro; interventi contro il dissesto idrogeologico per 20milioni di euro

Dieci - quindici milioni anche per microcredito, bonus per le assunzioni a tempo indeterminato per 10 milioni di euro, 8 milioni di euro per il personale sanitario; 5-10 milioni di euro per l’inclusione sociale; 10milioni di euro per la formazione di lavoratori

disoccupati causa Covid-19; 1milione di euro per famiglie e imprese per garantire la connessione internet e smart working.

Manca ancora, fa sapere Sospiri, il piano delle opere pubbliche in quanto si aspettano che i Rua effettuino delle verifiche su contratti già firmati. L'obiettivo della legge "Cura Abruzzo 3" sarà quello di finanziare e consolidare i livelli occupazionali, a partire dal turismo.

Il presidente D'Orazio:

"Il primo obiettivo sarà quello di ristabilire la fiducia per le imprese che spesso non tentano neanche di accedere ai fondi resi disponibili per timore di spendere risorse senza poi ottenere i rimborsi previsti".

Il professore Mauro invece evidenzia l'importanza dei temi della sostenibilità e verde, mentre la vicepresidente D'Amico ha dato priorità anche ai giovani, fascia sociale che con il Coronavirus rischia di essere penalizzata nel mercato del lavoro. L'avvocato Di Baldassarre infine ha concluso che le linee indicate dalla Regione saranno il vademecum per il lavoro del Comitato.