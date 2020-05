Coinvolgere i professionisti locali dello spettacolo nei cartelloni estivi, approvato odg

Coinvolgere i professionisti locali dello spettacolo nei cartelloni estivi del Comune, approvato all’unanimità un odg durante il consiglio comunale di ieri pomeriggio. L’ordine del giorno è stato presentato dal capogruppo della lista "Sclocco sindaco", Mirko Frattarelli, invitando l’amministrazione a garantire, nei limiti delle disposizioni nazionali, un "prioritario e privilegiato" trattamento nelle stagioni 2020 e 2021 verso compagnie teatrali, band, musicisti e promotori di rassegne.

"Una misura necessaria - afferma Frattarelli - dato che l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio gli operatori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento locale. Sono decine le realtà connesse a questi mondi presenti sul territorio, che hanno subito una crisi lavorativa drammatica, e che ad oggi non trovano ancora risposta. Dato che la prospettiva di un ritorno alla normale organizzazione di attività a carattere musicale, teatrale e culturale non è di certo imminente, la politica locale ha il dovere di intervenire in maniera netta e decisa".