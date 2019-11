Code e disagi continui sull'autostrada A14 per i viadotti sequestrati, il caso finisce in Parlamento

Il problema delle code che si formano sul tratto abruzzese dell'autostrada A14 e i conseguenti disagi degli automobilisti finisce in Parlamento.

Il senatore Luciano D'Alfonso ha infatti presentato un'interrogazione a riguardo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

D'Alfonso ricorda come a seguito dell'ordinanza della direzione del VII tronco di Autostrade per l'Italia, dalla mezzanotte del 4 ottobre 2019 e fino a nuova disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata disposta la chiusura della corsia regolare di marcia e di quella di emergenza nel tratto autostradale A14 compreso tra il sud delle Marche e l'Abruzzo, emessa a seguito dell'adozione di un decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che ha disposto il sequestro delle barriere su 10 viadotti della A14. I viadotti con barriere sequestrate sono:

Fosso San Biagio;

Campofilone;

Santa Giuliana;

Santa Maria;

Cerrano;

Marinelli;

Vallescura;

Petronilla;

Fosso Calvano;

Vallelunga.

D'Alfonso chiede di sapere «quali siano i provvedimenti adottati o che il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire con la massima celerità un piano operativo che contemperi, da una parte, la messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale e, dall'altra, una gestione ottimale del traffico che porti al rispristino della funzionalità del tratto autostradale A14 compreso tra il sud delle Marche e l'Abruzzo, in quanto, si ribadisce, non sono ulteriormente accettabili i fenomeni di congestione veicolare di questi giorni, e le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sicurezza, di impatto ambientale e danno economico all'utenza, al sistema produttivo, turistico e distributivo delle merci».