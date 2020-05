Il ritorno dei clochard in centro diventa terreno fertile per lo scontro politico

Il ritorno dei senzatetto in centro, che bivaccano dinanzi alle attività commerciali, diventa terreno fertile per lo scontro politico. Dopo la denuncia del presidente della commissione sicurezza, Armando Foschi, si è infatti innescata una polemica tra maggioranza e opposizione, con il Pd che "sogna un governo dal pugno duro per la città", come sottolinea la Lega, che aggiunge: "Ci spiace per loro, ma i blitz punitivi sul territorio contro clochard disperati non ci saranno".

Il Carroccio ricorda quanto già fatto finora per cercare di arginare il problema, come “gli 11 Daspo urbani già avviati dall’assessore Sulpizio, l’apertura del dormitorio d’emergenza in via Lago Sant’Angelo nel periodo invernale, l’allestimento della tensostruttura nel periodo emergenza Covid-19 in via Alento con tutti i servizi e confort, la distribuzione a tutti i senzatetto dei kit di emergenza sanitaria con guanti e mascherine, l’esame di alcune situazioni in cui il vivere in strada coincideva con problematiche psichiatriche o di alcolismo”.

Intanto ieri si è tenuta una seduta congiunta delle commissioni attività produttive e sicurezza, al termine della quale si è stabilito che la questione andrà portata all’attenzione del tavolo dell’ordine pubblico e della sicurezza, per interessare della vicenda anche la prefettura, la Questura e i carabinieri. Nel frattempo si chiederà all’amministrazione di ripristinare subito una cabina di regia tra Comune, assistenti sociali, centro di salute mentale e associazioni che operano a stretto contatto con i clochard.