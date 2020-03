L'annuncio dell'assessore Verì: "Cliniche private accoglieranno pazienti affetti da Coronavirus"

A breve anche le cliniche private abruzzesi inizieranno ad accogliere i pazienti positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Verì, intervenuta nella rubrica dell'ufficio stampa della Regione "Sos Coronavirus". L'assessore ha fatto sapere di aver incontrato i responsabili e titolari delle case di cura trovando disponibilità per mettere in rete posti letto per i pazienti Covid, con un livello d'intensita che arriva anche alla terapia intensiva e sub intensiva. È stata già condivisa una bozza di contratto che dovrà ora solo essere sottoscritta e firmata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre l'assessore Verì ha fatto sapere che la Regione sta esplorando il trattamento domiciliare precoce per scaricare ulteriormente il peso dei pazienti da Coronavirus dalle strutture ospedaliere tramite le Usca, le unità mediche di sorveglianza domiciliare dei pazienti Codiv19 asintomatici o paucosintomatici.