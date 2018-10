Al Circolo "Il Tricolore" di Montesilvano inizia con Cordoma la scuola di politica

“Etica della politica” è il tema della prima lezione della Scuola di Politica che venerdì 5 ottobre apre i battenti a Montesilvano. Un’iniziativa, articolata in 9 lezioni (fino al mese di marzo), fortemente voluta dal presidente del circolo politico-culturale Lillo Cordoma (foto).

Per informazioni e iscrizioni c’è un numero di telefono: 337.916254.

La Scuola di Politica è gratuita e al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Relatore della prima lezione sarà lo stesso Cordoma.

«Vogliamo dare la possibilità non solo a chi si vuole candidare a qualsiasi livello di indirizzarsi ad un’attività politica responsabile e cosciente, ma anche ai cittadini, che semplicemente vogliono saperne di più, di avvicinarsi a temi come l’Europa, il Governo, lo Stato, la separazione dei poteri, la Costituzione», spiega Cordoma. «Lo facciamo con spirito di servizio e non di parte. Ho lavorato a questo progetto per due anni e finalmente vede la luce».