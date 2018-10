Circolo Canottieri, il sottosegretario Vacca: "Ora pensiamo all'intero parco fluviale"

Recuperare e valorizzare il lungofiume tutelando il patrimonio storico ed ambientale e puntando alla realizzazione del parco fluviale. Il deputato del M5S e sottosegretario Gianluca Vacca plaude al progetto di riqualificazione che interesserà l'edificio del Circolo Canottieri presentato questa mattina.

Vacca ricorda che fra i soci fondatori del circolo c'era anche Gabriele D'Annunzio e si tratta di una delle più antiche società sportive d'Abruzzo:

Il fiume è l’anima di questa città, ne racconta la storia e la cultura. Recuperare e valorizzare l’area, sottraendola allo stato di preoccupante degrado in cui era caduta, ha un enorme importanza. Il #Mibac ha creduto fortemente nel progetto, finanziandolo, la soprintendenza ha fatto un grande lavoro. Ma questo deve essere solo un punto di partenza, l’inizio di una riqualificazione di tutto il lungofiume per creare quel parco fluviale che in tante città ha cambiato volto al contesto urbano.