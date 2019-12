Cinque milioni di euro dal Mit per le strade danneggiate dal terremoto: fondi anche per il Pescarese

Oltre 5 milioni di euro destinati ad interventi per le strade delle località abruzzesi colpite dai terremoti del 2016 e 2017. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Umberto D'Annuntiis aggiungendo che lo stanziamento è stato ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Nello specifico, saranno portati interventi di messa in sicurezza in 11 località, fra cui Farindola per il Pescarese con un progetto da 665 mila euro. Nel Teramano la gran parte degli interventi, con una somma complessiva di oltre 3,7 milioni di euro. D'Annuntiis ha commentato: