VIDEO | Cimitero di San Silvestro: "Attività dormiente da anni, non c'è manutenzione"

“Se l’assessore delegato Scotolati afferma che ‘non ci sono problemi al cimitero di San Silvestro’ è fin troppo evidente che non ha messo piede nella struttura da mesi, se non anni. Tombe rotte e spaccate sono rintracciabili nel Campo I, per non parlare delle condizioni di assoluto dissesto in cui versa da almeno dieci anni tutta l’ala del cimitero nuovo, a sinistra dell’ingresso, dove da sempre campeggia un cantiere a coprire loculi e tombe e dove non è mai stata realizzata la pavimentazione, causando la caduta di decine di persone, soprattutto anziani. Per non parlare poi della situazione di degrado in cui si trova la parte dei colombari, con gradini scavati nel cemento, inaccessibile a chiunque abbia una minima difficoltà di deambulazione. A questo punto invito ufficialmente l’assessore Scotolati a fare con me e con i cittadini un giro di ricognizione nel camposanto di Pescara sud, in modo da prendere nota di tutte le inefficienze e i disservizi per poi, magari, farci sapere quando intende sanare quei problemi e con quali fondi, visto che nel bilancio 2018 ha previsto zero euro di investimenti”.