Cig in deroga, Marcozzi risponde all'assessore Fioretti: “Non cerchi alibi”. Ecco, infatti, cosa afferma la capogruppo regionale del M5S:

“L'Abruzzo è in fondo alla classifica delle Regioni d'Italia per numero di pratiche portate a termine per consentire all'Inps di liquidare i lavoratori. Un'inerzia di cui è unicamente responsabile la Giunta Marsilio a guida Lega-FdI. Per questo si fa enorme fatica a comprendere come possa l’assessore Fioretti dichiarare che la nostra regione sarebbe in linea con quanto accade nelle altre zone d’Italia”.