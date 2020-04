Cibo da asporto, Testa replica a Blasioli: "Nessun contrasto fra ordinanze, autorizzati anche i ristoratori del lungomare"

Arriva la replica alle dichiarazioni del consigliere Blasioli in merito alla questione delle ordinanze di divieto di transito a piedi ed in bicicletta sul lungomare di Pescara e Montesilvano e l'autorizzazione all'asporto sul posto per i ristoranti, da parte del consigliere regionale Testa.

L'ex presidente della provincia, capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia, parla di cattiva ed errata informazione in quanto le due ordinanze, quelle del sindaco Masci e del presidente Marsilio, non entrano in conflitto in quanto vige il principio della gerarchia delle fonti:

Ciò significa che quella regionale prevale su quella comunale . E in ogni caso, il provvedimento del Sindaco ha il chiaro intento di evitare il “passeggio” sulla riviera, che è ben altra cosa dal vietare il ritiro del cibo pre-ordinato, operazione che si realizza peraltro in pochi minuti. Dunque, per fugare qualsiasi dubbio, si precisa che anche tutti i ristoratori situati lungo la costa possono, se lo ritengono opportuno, svolgere attività da asporto, senza incorrere in alcuna sanzione. Parimenti a chi si muove da casa , che ha come prova dello spostamento proprio la pietanza asportata con relativo scontrino. Sarebbe, senza dubbio, bizzarro se altri operatori del settore avessero la possibilità di aprire, solo perché collocati in strade differenti, e gli altri sulla riviera no.

Testa poi fa sapere che anche la questione del limite di spostamento di un chilometro viene superato se l'acquisto di beni e servizi non è presente negli esercizi più prossimi. Secondo il consigliere, il Pd pescarese è stato preso in contropiede dalla misura adottata dal presidente Marsilio sull'autorizzazione al ritiro dell'asporto, augurando un buon lavoro agli imprenditori del settore.