Chiusura parco piazza Santa Caterina, Rapposelli e Pastore: "Danno enorme per i cittadini"

No alla chiusura ad ora di pranzo e dalle 18.30 del parco di piazza Santa Caterina. I consiglieri comunali di Fratelli D'Italia Rapposelli e Pastore attaccano il sindaco Masci che ieri ha espresso l'intenzione di chiudere il parco in quegli orari dopo gli episodi di violenza e criminalità avvenuti nelle ultime settimane nella zona.

Secondo i consiglieri, si tratta di un provvedimento che danneggerà pesantemente i cittadini, soprattutto nei mesi estivi. Olte al problema della criminalità , infatti, si ritroveranno anche la beffa di non poter usufruire di uno spazio pubbico per i figli e per gli anziani.

Sono altre le soluzioni secondo Pastore e Rapposelli, come il presidio fisso della polizia municipale in zona, la pulizia costante del parco e l'affidamento della gestione ad associazioni e/o privati come previsto dal regolamento dei parchi cittadini, realizzando siti interrati per la raccolta di rifiuti in alternativa ai cassonetti.