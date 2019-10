Chiusura negozio Nike al Città Sant'Angelo Village: massima solidarietà ed impegno da Sinistra Italiana

Massima solidarietà e massimo impegno da parte di Sinistra Italiana per la questione del Nike Store che rischia di chiudere i battenti all'interno del centro Città Sant'Angelo Village. Pierpaolo Di Brigida segretario provinciale di Si e Davide Raggiunti segretario di sezione a Città Sant'Angelo, fanno sapere che l'impegno sarà massimo come accaduto per i lavoratori del centro commerciale Iper per tutelare i posti di lavoro.

Le chiusure potrebbero interessare diversi store in Italia e quindi occorrerebbe, secondo Si, una regia nazionale per tutelare i lavoratori:

Non possiamo accettare passivamente la chiusura e il licenziamento dei lavoratori. Tutta la nostra vicinanza e disponibilità per proseguire la battaglia, in parlamento con i nostri Deputati ed anche per vie legali per tutelare il diritto al lavoro

Nei giorni scorsi, i 22 dipendenti avevano scioperato sostenuti da Articolo Uno.