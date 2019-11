Un parcheggio nel tunnel del mercatino etnico? Dopo la chiusura il Comune pensa al futuro

Un fallimento annunciato, un esperimento che si è concluso oggi. Così l'amministrazione comunale Masci ha commentato la decisione di chiudere il mercato etnico realizzato dalla precedente giunta all'interno del tunnel della stazione. Un mercatino costato 250 mila euro ma che, secondo l'amministrazione comunale, era destinato a rivelarsi un fallimento fin da subito.

Il sindaco Masci e l'assessore Cremonese hanno ripercorso le tappe che hanno portato all'approvazione della delibera per utilizzare il sottopasso di via Ferrari per il commercio ambulante di prodotti etnici. Inaugurato il 14 aprile e aperto il 15 giugno, in cinque mesi ha visto la presenza di un solo commerciante nei 100 stalli realizzati, sui 31 ambulanti che avevano richiesto ed ottenuto il permesso di vendita.

Il sindaco ha aggiunto:

Siamo stati di parola perché fin dall’inizio avevamo capito che l’esperimento d'integrazione, così pensato, non poteva avere successo. Era tra le nostre priorità e siamo riusciti ad arrivare all’obiettivo perfino con qualche settimana di anticipo

L'assessore Cremonese ha aggiunto che in alcuni casi l'amministrazione comunale ha cercato di reperire le residenze di chi aveva fatto richiesta, residenze che a volte erano inesistenti. E ora, aggiunge l'assessore: