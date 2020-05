"Coprifuoco" per i locali di Pescara a mezzanotte, l'accusa del centrosinistra: "Giunta Masci rifiuta il confronto"

La giunta Masci rifiuta il confronto su un tema centrale per la ripartenza economica della città: gli orari di chiusura delle attività. Il centrosinistra, con i consiglieri comunali Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli torna a criticare l'amministrazione comunale in merito alla gestione della fase 2 in città per quanto riguarda le norme da rispettare per locali ed attività commerciali.

Secondo i consiglieri, per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico la giunta ha perso tempo prezioso, avviando fin da marzo l'ampliamento dello spazio a disposizione come sollecitato dall'opposizione. Ma la questione centrale è rappresentata dalla chiusura a mezzanotte per bar e ristoranti in piena estate:

Oggi la giunta Masci era presente con ben due assessori nella commissione finanze per presentare la futura delibera sul suolo pubblico, che sostanzialmente riprende il lavoro fatto nelle altre città ma ha completamente disertato la successiva commissione attività produttive dove, invece, le associazioni presenti (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato) hanno denunciato all'unisono gli effetti devastanti che il coprifuoco a mezzanotte avrebbe su migliaia di ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, bar, non solo in piazza Muzii, via Battisti e centro storico, ma in tutta Pescara

Per i consiglieri di centrosinistra, la giunta sfugge ad un confronto necessario per dare risposte agli operatori che hanno in alcuni casi deciso di rimanere volontariamente chiusi in attesa di capire le regole da seguire per poter riaprire serenamente le proprie attività.