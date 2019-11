Lo Spaz, Di Iacovo risponde a Forza Italia: "State imitando Checco Zalone"

Giovanni Di Iacovo, capogruppo di Pescara Città Aperta, replica alla conferenza stampa odierna di Forza Italia in merito alla chiusura dello Spaz, affermando:

“Forza Italia sta diventando il partito degli appassionati di cinema comico, e questo fa piacere. Dopo aver messo in scena Totò e Peppino del film “La Cambiale” con la lettera della Provincia di Pescara che chiedeva al Comune di anticipare i soldi che non ha per ristrutturare Villa Fabio, ora sceglie il copione di “Cado dalle nubi”, film campione d’incassi di Checco Zalone. Se non ci fossero di mezzo la strumentalizzazione di una intera comunità scolastica, dell’unico Centro giovanile pubblico della provincia di Pescara e ora anche delle associazioni di promozione sociale, sarebbe davvero da prendere tutto con una gran risata”.

Secondo l'ex assessore alla cultura, infatti, gli azzurri “sono stati disattenti in queste settimane di confronto, visto che quelle che spacciano per rivelazioni sono state già tutte dette e ridette forse già dal primissimo giorno di dibattito”.

I ragazzi dello Spaz - precisa Di Iacovo - hanno gestito questo centro di aggregazione giovanile "sulla base di due bandi regionali vinti dal Comune di Pescara in partnership con loro, e quindi non parliamo di risorse pubbliche assegnate a contributo ma di progettualità dirette del Comune per le quali l’amministrazione è risultata vincitrice di bandi regionali destinati a questo scopo".

Di Iacovo conclude con queste parole: