Chiusi per inagibilità la sede della delegazione comunale e il centro anziani di Cerratina - FOTO

Dal 17 gennaio l'edificio che ospita la delegazione comunale e il centro sociale di Cerratina è stato chiuso per inagibilità, a seguito del sopralluogo effettuato dal sindaco e dal dirigente comunale per verificare alcune irregolarità sul fronte della sicurezza come le barriere architettoniche e le norme antincendio.

A darne notizia il consigliere d'opposizione Filippone che ricorda come siano già state messe in sicurezza altre strutture pubbliche come le scuole medie, elementari e la materna, il municipio ma mancano altri edifici strategici come la Asl di via Aldo Moro e i centri polivalenti di Cerratina e Castellana.

A questo punto è opportuno ricordare che il sottoscritto in data 13 Maggio 2019 aveva inviato una richiesta ufficiale protocollata al responsabile dell’area gestione territorio Architetto. Domenico Fineo e al sindaco di Pianella Sandro Marinelli, per segnalare e sollecitare i lavori di messa in sicurezza e la funzionalità dell’uscita di emergenza collocata sul retro del Palazzo Sabucchi di Cerratina.

Filippone evidenzia come più volte abbia sollecitato un intervento informando i cittadini sulla sicurezza di Palazzo Sabucchi dal 13 maggio scorso con relativa risposta del primo cittadino.