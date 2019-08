Cerimonia bombardamento Pescara, l'Anpi: "Serve conoscenza oltre alla memoria"

Non solo omaggio alle vittime e memoria, ma anche e soprattutto conoscenza e comprensione dei fatti accaduti. L'Anpi interviene in merito alla questione dell'esclusione dall'organizzazione dell'evento patrocinato dall'amministrazione comunale ed in programma per domani 31 agosto, per ricordare l'anniversario del primo bombardamento su Pescara del 1943.

L'associazione evidenzia come l'Anpi ormai da tanti anni organizza eventi riguardanti quel tragico avvenimento, e come lo scorso anno quest'anno ci sarà la pedata della memoria organizzata assieme alla Fiab Pescara Bici e patrocinata dalla provincia di Pescara:

Siamo convinti che le diversità culturali e politiche siano una preziosa risorsa e rappresentino la migliore base per sviluppare un sano dibattito storiografico che non abbia fini esclusivamente revisionistici e, più in generale, un dibattito politico che resti nell'alveo della civiltà. Come lo scorso anno, ANPI Pescara e FIAB Pescara Bici organizzeranno, con il patrocinio della Provincia di Pescara, la manifestazione "Pescara ha Memoria", ma autonomamente: avremmo voluto camminare a fianco dell'Amministrazione comunale come negli anni passati, ma la proposta di collaborare a titolo gratuito all'organizzazione dell'evento è stata declinata, preferendo ricondurre l'intera fase organizzativa all'interno dell'Amministrazione stessa. Decisione legittima e rispettabile che ha prodotto una iniziativa, che apprezziamo almeno nella scelta di far ricorso a linguaggi nuovi come la musica, ma la cui promozione, affidata ad un soggetto privato, ha comportato una spesa che chiaramente sarà a carico della cittadinanza intera.

Ricordiamo che i consiglieri di centrosinistra di Pescara avevano duramente attaccato l'amministrazione comunale per non aver direttamente coinvolto l'Anpi nell'organizzazione dell'evento ufficiale del Comune, che prevede una cerimonia davanti a palazzo di città ed a seguire un concerto di musica classica. All'evento organizzato dall'Anpi hanno già aderito fra gli altri l'Arci di Pescara ed il Pd Abruzzo.