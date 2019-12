Il Comune di Cepagatti stanzia fondi per affitti, spese alimentari e trasporto disabili

Contributi per gli affitti alle famiglie indigenti e per le spese alimentari, oltre al rimborso dei costi per il trasporto di disabili gravi. L'amministrazione comunale di Cepagatti annuncia tre provvedimenti per le politiche sociali, illustrati dall'assessore Liliana D'Innocente.

Per quanto concerne il contributo agli affitti, la cifra non è ancora stata quantificata ma si potranno già presentare le domande in attesa che il Comune abbia comunicazioni dalla Regione. La domanda va presentata entro il 13 gennaio 2020. Per i contributi necessari ai buoni spesa, pari a 14.900 euro l'assessore ha aggiunto:

"Sono stati impegnati sul capitolo relativo al fondo costituito dai versamenti derivanti dalla riduzione delle indennità di noi Amministratori comunali, e rappresentano un completamento dei contributi concessi per la medesima finalità nell’anno 2019 per i quali è ancora possibile presentare domanda fino alle ore 13.00 del 20 dicembre prossimo (proroga dalla scadenza del 13 dicembre). I buoni potranno variare da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 300,00 per richiedente ed in relazione alla valutazione di stabiliti elementi di criticità ed il Comune di Cepagatti sottoscrive apposite convenzioni con quegli esercizi commerciali (supermercati, alimentari , panifici, macellerie, gastronomie, pizzerie, pasticcerie e frutterie) che manifestano la volontà di aderirvi, sempre entro la scadenza del 20 dicembre, utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.cepagatti.pe.it) o all’ufficio del Servizio Sociale”

Infine, per il contributo per il trasporto di disabili gravi nei centri di riabilitazione, le quote saranno calcolate in base al numero delle domande pervenute ed all'ammontare massimo del fondo disponibile. Dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2019.