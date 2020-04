Il centrosinistra chiede tempo per il progetto del Parco Nord: "Rimandare di 30 giorni la scadenza per le osservazioni"

Prorogare di almeno 30 giorni il termine di scadenza della presentazione delle osservazioni per il progetto del Parco Nord. Il centrosinistra comunale, con il Partito democratico, Per Sclocco sindaco e Pescara Città Aperta chiede alla giunta Masci di estendere il periodo che scadrà domani 24 aprile. Le osservazioni sono fondamentali per la realizzazione del progetto con il Masterplan e preservare una delle aree verdi più importanti della città e ancora libera da cemento, fra la strada parco e la riviera.

Ma mentre tutti pensano a come reperire le mascherine, a quando arriverà la cassaintegrazione (che in Abruzzo è ancora bloccata) e a come far ripartire le piccole attività, immaginare che la cittadinanza sia nelle condizioni di elaborare, predisporre e presentare proposte e osservazioni è semplicemente impossibile.

Ecco perché abbiamo formalmente chiesto che la giunta rimandi questa scadenza almeno a 30 giorni dopo la riapertura delle attività, oggi ipotizzata per il 4 maggio

Ricordiamo che ieri anche Coalizione Civica era intervenuta per chiedere di estendere il tempo per presentare le osservazioni, considerando il periodo di lockdown che si sta vivendo e le diverse festività concentrate nelle ultime due settimane.