Bocciata la proposta del centrosinistra sulle mascherine colorate ai bambini, i consiglieri: "Voto ottuso"

I consiglieri comunali di centrosinistra attaccano la maggioranza per non aver approvato la loro mozione riguardante la distribuzione di mascherine colorate per i bambini di Pescara. La mozione prevedeva l'acquisto da parte dell'amministrazione comunale di mascherine colorate o con disegni, esattamente come è già avvenuto il molti comuni italiani.

I consiglieri di maggioranza dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Udc e Pescara Futura hanno votato contro la mozione mentre quelli del M5s si sono astenuti.

Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli parlano di un voto ottuso:

