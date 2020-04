Il centrosinistra propone di azzerare le previsioni del bilancio comunale 2020 di Pescara

Il centrosinistra propone di azzerare completamente le previsioni del bilancio 2020. La richiesta verrà avanzata oggi al sindaco Carlo Masci e al consiglio comunale dai consiglieri Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli.

"Il Comune di Pescara - si legge in una nota - non può contrarre debiti ma può scegliere di rinunciare a tutto ciò che non è strettamente necessario alla gestione di questa emergenza ed agli strumenti per il sostegno all'economia. Non basta tagliare, come ventilato in queste ore, 400mila euro ai servizi sociali e spostarli sulla gestione dell'emergenza alimentare. A pagare questa situazione sarebbero solo i servizi che il Comune a fatica eroga alle persone già in difficoltà. Bisogna invece congelare tutto e ridefinire un nuovo bilancio di previsione quando l'emergenza sarà finita, scegliendo insieme le priorità per Pescara".