Duro attacco al sindaco Masci dal centrosinistra per gli orari dei locali: "Coprifuoco assurdo"

Un coprifuoco estivo inaccettabile, che rischia di far chiudere centinaia di attività della città e che va contro la natura stessa di Pescara durante i mesi caldi. Insorge il centrosinistra comunale con i consiglieri Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli sulla questione dell'ordinanza firmata dal sindaco Masci per gli orari di chiusura dei locali e delle attività commerciali cittadine.

Fino al 30 giugno, infatti, i locali dovranno chiudere a mezzanotte fino al mercoledì mentre dal giovedì alla domenica potranno rimanere aperti fino all'una:

Finora il sindaco e la sua giunta si sono limitati ad applicare quanto disposto dal governo nazionale, come la distribuzione dei buoni spesa e la gratuità del suolo pubblico mentre sugli orari dei pubblici esercizi, la cui competenza è interamente comunale, questa giunta ha deciso di andare in controtendenza anche rispetto a Francavilla e Montesilvano, imponendo orari invernali ai pescaresi e ai turisti, incentivando la fuga delle aziende e dei turisti verso i Comuni limitrofi.

Le gelaterie, ad esempio, sottolineano i consiglieri, saranno chiuse a mezzanotte in piena estate, senza serata per attirare turisti, con la città che chiuderà di fatto fra mezzanotte e l'una snaturando una vocazione della città per il divertimento e l'accoglienza:

Per un diktat della Lega che ha fatto promesse ad alcuni residenti, e stanno uccidendo migliaia di posti di lavoro di giovani pescaresi. Ci opporremo a questa scelta antipescarese