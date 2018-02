Viale Muzii, il centrodestra di Pescara dice no alla pista ciclabile: "Progetto sbagliato"

Protesta del centrodestra contro la realizzazione della pista ciclabile in via Leopoldo Muzii, a Pescara. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Pescara Futura hanno posizionato sulle transenne del cantiere striscioni per criticare il progetto e l'amministrazione comunale.

Nel sottolineare che la strada si trasformera' in una "camera a gas", il centrodestra chiede di sapere "come sta cambiando la qualità ambientale dell'aria" e annuncia nuove iniziative per "far sentire la nostra voce contro un'opera sbagliata".

Chi c'era

All'iniziativa hanno partecipato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i consiglieri comunali Marcello Antonelli, Vincenzo D'Incecco, Luigi Albore Mascia, Eugenio Seccia, Guerino Testa, Massimo Pastore e Carlo Masci, gli ex consiglieri comunali Roberto Carota e Alessio Di Pasquale e diversi residenti.

"- Parcheggi, + pista ciclabile, la morte di via Muzii", "Pista ciclabile sbagliata, l'opera va fermata" e infine "Alessandrini e Civitarese, state uccidendo via Muzii", è quanto si leggeva sugli striscioni.