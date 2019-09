Centrale unica Asl, Paolucci replica al M5S: "Scemenze da querela"

Dura replica dell'ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci in merito alle dichiarazioni fatte dai consiglieri regionali Taglieri e Smargiassi sulla questione della palazzina in aeroporto affittata dalla Asl per ospitare la centrale unica di prenotazione per Pescara e Chieti.

CENTRALE UNICA ASL, LA DENUNCIA DEL M5S

La palazzina attualmente è vuota in quanto, nonostante i lavori eseguiti dalla Saga, non è idonea per ospitare le attrezzature ed il sistema per gestire le chiamate d'emergenza delle due Asl di riferimento. Paolucci parla di "scemenze senza fondamento" ed annuncia possibili querel per gli attacchi personali ricevuti dai due consiglieri, con le carte che smentirebbero facilmente i pentastellati, considerando che sia l'aeroporto che le Asl sono di proprietà della Regione, e dunque la locazione fra i due enti sarebbe agevolata:

"La riorganizzazione delle centrali uniche non solo e' prevista dal decreto Lorenzin, ma ampiamente confermata dalla ministra pentastellata Giulia Grillo e dal precedente Governo 5 stelle-Lega. Si tratta di un provvedimento contemplato nel quadro normativo per dare risposte piu' appropriate e migliori all'utenza, che a seconda della patologia verrebbe cosi' velocemente indirizzata nel luogo piu' consono e che puo' intervenire meglio. Peraltro la somma spalmata su vent'anni rappresenta una locazione che sembra davvero contenuta. E' stata definita dai vari tecnici, dirigenti e funzionari degli enti competenti e giammai da un partito politico o da un assessore".

Paolucci poi attribuisce all'attuale giunta Marsilio i ritatdi nell'attuazione dei programmi della passata legislatura, e parla di attacchi strumentali e provocatori da parte del M5s: