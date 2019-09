Centrale Unica Asl, il M5S: "Ennesimo spreco di denaro pubblico"

Un affitto da 1,6 milioni di euro per 20 anni per una palazzina non utilizzabile. I consiglieri regionali del M5S Smargiassi e Taglieri denunciano l'ennesimo caso di spreco di denaro pubblico, dopo aver effettuato un sopralluogo nella palazzina affittata dalla Regione nell'aeroporto, di proprietà della Saga, che dovrebbe ospitare la Centrale Unica per la gestione delle chiamate d'emergenza per le Asl di Pescara e Chieti-Lanciano-Vasto.

La palazzina però, presa in affitto dal marzo 2019, è di fatto inutilizzabile in quanto, nonostante i lavori compiuti dalla Saga, non è adatta ad ospitare quel genere di servizio e di attività. Inoltre, la Saga fino ad ora non ha ricevuto alcun pagamento del canone di locazione da parte della Asl.

I consiglieri pentastellati parlano di un "ultimo regalo" fatto dall'assessore Paolucci della giunta D'Alfonso ai cittadini: