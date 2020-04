Catignano, il sindaco Valentini sul caso del divieto d'accesso al Comune al consigliere Lattanzio: "Incredulità e sgomento"

Dura replica del sindaco di Catignano Valentini in merito alla polemica scoppiata sulla questione dei presunti divieti di accesso al palazzo comunale per il consigliere d'opposizione Lattanzio. La vicenda era stata portata alla ribalta dal senatore D'Alfonso che aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'interno.

Valentini si dice incredulo dell'attenzione data al proprio Comune per una vicenda che non risponde, nella realtà dei fatti, a quanto riportato nell'interrogazione parlamentare, considerando che il consigliere Lattanzio più volte sarebbe entrato in Comune senza i dispositivi di protezione senza che nessuno gli negasse l'accesso.

Assolvere al ruolo per il quale è stato eletto" in questo caso sembra più il pretesto per eludere il divieto di stare a casa imposto dai Dpcm. piuttosto che l'effettivo svolgimento della propria attività: si consideri che, quando l'Amministrazione comunale ha provato a coinvolgere l'opposizione nella redazione dell'avviso di consegna dei buoni spesa, gli stessi consiglieri hanno disertato l'invito limitandosi ad inviare la loro soluzione via Pec senza possibilità di confronto.

Secondo il sindaco, in questo momento particolare una polemica simile sarebbe segno eloquente di disperazione politica da parte dell'opposizione, ed ha voluto anche fare un commento rivolto al senatore D'Alfonso:

