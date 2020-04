Cassa integrazione in deroga, Marcozzi: "Quando sarà possibile inoltrare domande?"

Cassa integrazione in deroga, Sara Marcozzi polemizza con la giunta regionale di centrodestra chiedendosi quando sarà possibile inoltrare le domande:

“L'Abruzzo - afferma la capogruppo M5S - è una delle ultime regioni d'Italia a non aver ancora ufficializzato la data in cui sarà possibile inoltrare le domande per la cassa integrazione in deroga. Una situazione grave, con lo Stato che ha già fatto il proprio dovere, mentre la Regione non ancora. Ciò rischia di esasperare la tensione che già i nostri lavoratori sono costretti a sopportare a causa della chiusura di molte attività per contrastare il rischio di contagio per il Coronavirus”.