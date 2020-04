Cassa in deroga, Fioretti: "Dall'8 aprile scatta la presentazione delle domande"

Cassa in deroga: l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Piero Fioretti, ha annunciato che dall'8 aprile scatterà la presentazione delle domande per i titolari delle piccole imprese in favore dei loro dipendenti. Informazioni all'indirizzo https://sportello.regione.abru zzo.it.

"Tutte le domande di Cassa integrazione in deroga - spiega Fioretti - verranno esaminate ed eventualmente finanziate, se nel rispetto di quanto previsto dal decreto, a prescindere dal giorno in cui verranno presentate sulla piattaforma. Non esiste, dunque, una priorità di finanziamento legata al giorno o all'ora di presentazione e, quindi, nessun 'click day'. Abbiamo lavorato per mettere a disposizione delle imprese un percorso pratico ed efficiente".

Secondo le stime del ministero del Lavoro, in Abruzzo hanno diritto alla Cassa integrazione in deroga circa 54mila lavoratori, per una copertura temporale di 9 settimane e con uno stanziamento, ad oggi, di 70 milioni di euro.