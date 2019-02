Case popolari, Pettinari: "Non bastano le operazioni a orologeria, sfrattare gli abusivi"

Il consigliere regionale Domenico Pettinari (M5S) ha incontrato alcuni residenti dei complessi di edilizia popolare in via Rigopiano e via Passo della Portella, dove da tempo si registrano occupazioni abusive, circa il 40%.

"Va ristabilita in queste periferie cittadine la legalità - ha detto Pettinari - Chiedo un tavolo tra il presidente della Regione Abruzzo, il prefetto di Pescara, il Procuratore della Repubblica e tutti gli organi interessati, per istituire unità fisse di Polizia in queste zone calde".

Commentando anche il blitz interforze che è stato messo a segno ieri al Ferro di Cavallo da polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale, l'esponente pentastellato ha aggiunto: